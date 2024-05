Cármen Lúcia é eleita presidente do TSE; posse será em junho

O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) elegeu na noite desta terça-feira (7) a ministra Cármen Lúcia como próxima presidente da corte para o biênio 2024/2026. Também foi escolhido como vice-presidente o ministro Nunes Marques. Com isso, Cármen presidirá a corte eleitoral a partir de junho deste ano, e durante as eleições municipais de outubro.

O que aconteceu

O TSE realizou uma votação secreta entre os sete ministros para escolher o presidente e o vice do tribunal. A votação, que ocorre a cada dois anos, é puramente simbólica, já que sempre o ministro mais antigo do STF (Supremo Tribunal Federal) em atuação no TSE é quem assume a presidência da corte eleitoral. Cármen venceu por 6 votos a 1.

Cármen será a primeira mulher a chefiar a corte eleitoral duas vezes. Ela também foi presidente do TSE em 2012.