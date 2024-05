Moraes foca em cota de gênero e inteligência artificial antes de deixar TSE

Em vários processos, o TSE cassou o mandato de candidatos eleitos quando o partido não obedece à regra.

Em outra frente, Moraes quer concentrar a atenção da Justiça Eleitoral em torno de um evento que o TSE sediará em 21 e 22 de maio, em parceria com a FGV Comunicação (Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas): o Seminário Internacional - Inteligência Artificial, Democracia e Eleições.

O objetivo é debater o efeito das fake news no processo eleitoral e a influência que a desinformação exerce no voto da eleitora e do eleitor. Moraes planeja falar sobre os impactos da inteligência artificial nas eleições e sobre os desafios da democracia no século XXI.

O evento vai reunir ministros, autoridades, representantes de redes sociais, acadêmicos e especialistas brasileiros e de outros países. Entre os convidados, estão representantes da União Europeia e do Ministério da Justiça.