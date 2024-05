Medos e ambições de Netanyahu e líder do Hamas inviabilizam fim da guerra

Israel não está sob jurisdição do Tribunal Penal Internacional, pois não subscreveu o Tratado de Roma. A Corte de Justiça de Haia, que aprecia responsabilidades dos estados, poderá impor a prisão de Netanyahu, como ex-governante.

O israelense sabe que poderá liquidar as forças militares do Hamas estacionadas em Rafah. Mas teme que a situação saia de controle e que ocorra matança de civis inocentes, o que aumenta as chances de ele acabar a vida encarcerado.

Tem mais. Caso defenestrado, Netanyahu assistirá à volta da tramitação dos processos nos quais é acusado de corrupção.

Yahya Sinwar foi o idealizador e regente do ataque terrorista de 7 de outubro, com israelenses assassinados e sequestrados. No seu currículo, ele tem sete estrangulamentos, feitos com suas próprias mãos.

Sinwar comanda, de dentro de Gaza, onde por vezes aparece para entrevistas, a força armada do Hamas. Teria perdido muitos homens e, segundo a inteligência de Israel, a força militar do Hamas estaria reduzida a um único batalhão (eram 24 no começo da guerra), com estacionamento em Rafah.

Para a CIA e agências europeias de inteligência, o Hamas está enfraquecido e mantém, em Rafah, seus quatro derradeiros batalhões.