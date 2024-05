Vice-prefeito de cidade do RS resgata cavalo de enchente: 'Ia morrer ali'

O influenciador Felipe Neto publicou que uma equipe de barco está chegando no local. ''Equipe do exército deve partir com helicóptero ainda hoje'', disse. O cavalo estaria ilhado há quatro dias devido à inundação.

Felipe Neto ainda explicou que se a embarcação não conseguir tirá-lo do telhado, ao menos ele será alimentado. O influenciador, por meio das suas redes sociais, também ofereceu a pagar alguém que tivesse helicóptero de grande porte particular para o resgate do cavalo.