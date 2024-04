Polícia espanhola prende falsificadores de moedas de euro - Falsários colocaram meio milhão de peças de dois euros em circulação por toda a Europa. Sem aparelho de detecção, uma lupa e ímã possibilitam identificar fraude. Porém maior dano é à confiança do público em seu dinheiro.O dinheiro com que se adquirem bens e serviços é apenas papel impresso ou metal cunhado. Se o pagamento é eletrônico, como acontece com frequência cada vez maior, então não passa de dados informáticos. O verdadeiro valor do dinheiro vem da confiança que se tem nele: todo cidadão deve poder partir do princípio de que as cédulas ou moedas em sua mão valem exatamente o que está indicado.

Numerário falsificado causa danos econômicos que afetam a todos. Quem é pago com ele ou o recebe como troco arca com custos adicionais, pois a soma é apreendida, sem direito a ressarcimento. As autoridades legais levam a falsificação a sério: forjar dinheiro não é nenhuma bagatela.

Na quarta-feira (24/04), a agência de notícias alemã DPA informou que a Polícia Nacional da Espanha desbaratara uma rede criminosa que vinha colocando em circulação, por toda a Europa, moedas de dois euros falsas.