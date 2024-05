Idoso de 98 anos enfrentou cheia de 1941 e precisou deixar casa pela 2ª vez

Em 1941, a segunda maior enchente do estado, Alfredo também deixou sua casa. Na época, ficou na casa de amigos. O homem relembrou que depois viveu com um irmão no interior do estado até que as águas baixassem.

Para ele, a maior diferença é que em 1941 a água subiu mais devagar, diferente do visto na enchente deste ano. "Naquela época encheu muito, mas foi lento. Subiu devagar. Não teve essa mortandade que tem como essa de agora. O que eu me lembro, que eu via falar, morreu uma pessoa eletrocutada que parece que caiu na água", afirmou o idoso à reportagem da Globo.

Relembre como foi a enchente de 1941

Enchente de 1941 em Porto Alegre (RS) Imagem: Reprodução / Acervo do Museu Joaquim Felizardo

Até agora, 1941 havia ficado marcado como o ano da pior enchente da história de Porto Alegre. Entre os meses de abril e maio daquele ano, a cidade teve 22 dias de chuvas de maneira ininterrupta.

Na ocasião, as chuvas se distribuíram na chamada bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos — que recebe as águas do Guaíba e outros rios do Rio Grande do Sul. Consequentemente, aconteceu a elevação do nível dos rios do estado.