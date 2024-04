Abbas: só haverá paz se mundo reconhecer o Estado palestino - Em reunião do FEM presidente palestino apela por reconhecimento da Palestina, como se fez com Israel. País inimigo estaria se aproveitando do 7 de Outubro para "se vingar", ofensiva contra Rafah seria "maior catástrofe".O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, conclamou a comunidade internacional a "comprometer-se com suas obrigações", reconhecendo o Estado da Palestina, como modo de pôr fim ao conflito histórico com Israel.

"Faço um apelo a todos os países a reconhecerem o Estado da Palestina, como reconheceram o Estado de Israel", disse em discurso durante reunião extraordinária do Fórum Econômico Mundial (FEM) neste domingo (28/04) em Riad, capital da Arábia Saudita.

O líder recordou que ambas as unidades nacionais "estão sujeitas a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, porém o mundo reconheceu o Estado de Israel, e não o Estado da Palestina". E só depois desse reconhecimento "poderemos sentar-nos com Israel e negociar as fronteiras, e só então todos poderemos desfrutar de paz plena", enfatizou.