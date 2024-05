Reconstrução no RS levará 'pelo menos um ano', alerta Cruz Vermelha

A entidade ainda ativou centros de coleta e enviou toneladas de suprimentos de socorro para as áreas afetadas. "Os voluntários ajudarão a distribuir os suprimentos e trabalharão com as autoridades locais para avaliar as necessidades e os danos em 160 comunidades. Com o apoio da IFRC, eles ampliarão sua resposta, concentrando-se na saúde por meio da promoção da saúde e da higiene, do apoio psicossocial e do acesso à água potável", explicou.



Somente em Porto Alegre, mais de 80% dos moradores não têm água encanada. Cinco das seis instalações de tratamento de água da cidade não estão funcionando, e as autoridades locais decretaram que a água deve ser usada exclusivamente para consumo essencial.



"No prazo imediato, vamos nos concentrar em cuidar da saúde física e mental das pessoas mais vulneráveis, garantindo que elas tenham acesso à água - incluindo informações e meios para realizar a desinfecção doméstica da água - e distribuindo artigos de limpeza e higiene, cobertores, lâmpadas solares e conselhos sobre prevenção de doenças", disse Daniel Bolaños, chefe da delegação da FICV no Cone Sul.



À medida que a resposta inicial avança, os especialistas em resposta a desastres da FICV que já estão na área afetada estão preparando o terreno para ampliar a resposta. "A recuperação das enchentes levará pelo menos um ano, e a Cruz Vermelha está pronta para coordenar com as próprias comunidades afetadas o que precisa ser priorizado e como lidar com isso ao longo do tempo", completou Bolaños.