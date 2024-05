Enchentes vão deixar "cicatriz eterna", diz Jorge Furtado

Não era inesperado. Aconteceu em 1941 e veio a acontecer agora. Mas, agora, já aconteceu três vezes – duas no ano passado, e agora ainda pior.

Os gaúchos, que sabem que aconteceu em 2023 e estão vendo que aconteceu em 2024, estão bastante preocupados com o que possa vir a acontecer em 2025. Pode ser que demore – tomara – para acontecer de novo. Mas pode acontecer de novo.

O senhor acha que a proporção dessa catástrofe pode ajudar a determinar um ponto de inflexão na política, no Congresso, onde os temas ambientais são defendidos por uma absoluta minoria?

As pessoas não se importam em proteger as florestas, os rios. Querem vender soja, arroz e trigo, ou seja o que for, no mês que vem, na semana que vem, para a China. O imediatismo que visa o lucro não pensa que estamos destruindo a própria fonte do lucro. O agronegócio, que é poderosíssimo e sustenta o país em grande parte, pode estar dando um tiro no pé. O Rio Grande do Sul pode se tornar um lugar inviável, para o negócio deles, inclusive.

Temos que pensar nisso. Não é só pensar na sobrevivência do planeta e nos nossos filhos e netos. É pensar também na economia do estado.

E no setor cultural? Como as pessoas que trabalham com cinema, teatro e outras áreas estão lidando?