Bancada de ultradireita do Parlamento Europeu exclui AfD - Declarações levianas de eurodeputado alemão minimizando SS nazista seguem custando aliados à AfD. Segundo bancada Identidade e Democracia, delegação da sigla alemã comprometia sua "coesão e reputação".Após diversos escândalos, a bancada de extrema direita do Parlamento Europeu Identidade e Democracia (ID) excluiu de seus quadros, nesta quinta-feira (23/05), os deputados do partido de ultradireita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD), com efeito imediato.

O estopim mais recente foram as declarações do principal eurodeputado alemão minimizando o grau de criminalidade da organização paramilitar nazista SS, em entrevista a um jornal italiano, no fim de semana.

"O grupo ID não quer estar associado aos incidentes em torno de Maximilian Krah, o principal candidato da AfD nas eleições europeias", declarou a sigla ultradireitista italiana Liga, cujo parlamentar Marco Zanni é presidente da ID.