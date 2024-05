Descoberto dinossauro com braços menores que do tiranossauro - Paleontólogos encontraram fóssil do "Koleken inakayali", que viveu há 69 milhões de anos, na Patagônia argentina. Ainda não está claro se os diminutos membros tinham utilidade.Um grupo de paleontólogos argentinos anunciou nesta terça-feira (21/05) a descoberta, na província de Chubut, na Patagônia, de um dinossauro carnívoro que viveu no atual território do país sul-americano há 69 milhões de anos.

A espécie de dinossauro, da família dos abelissaurídeos, foi batizada de Koleken inakayali e é parente do Carnotaurus, um dos carnívoros mais característicos do período Cretáceo Superior (de 71 a 69 milhões de anos atrás), que também viveu na atual América do Sul.

A pesquisa que levou à descoberta dos restos de dinossauros faz parte do projeto "O fim da era dos dinossauros na Patagônia", no qual colaboram a National Geographic Society e 70 pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina (Conicet).