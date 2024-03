Jovem descobre fóssil de titanossauro enquanto passeava com cão na França

"Aconteceu numa manhã como qualquer outra, durante uma caminhada normal", disse o jovem ao jornal FranceBleu. "Enquanto passeava com o cachorro, notei um deslizamento de terra na beira de um penhasco, que expôs os ossos de vários esqueletos. Após alguns dias de escavações, percebemos pertencerem ao mesmo animal".

Boschetto descobriu os fósseis ósseos expostos na área onde o deslizamento de terra havia ocorrido, o que levou à escavação de um titanossauro fossilizado 70% completo e com nove metros de comprimento.

O rapaz, juntamente com membros da Associação Cultural Arqueológica e Paleontológica do Museu Cruzy, mantiveram a descoberta em segredo até recentemente, para proteger o sítio paleontológico, enquanto escavavam o esqueleto. Boschetto diz que deixou o seu emprego no setor energético e agora espera fazer um mestrado em paleontologia para continuar o seu trabalho em Cruzy.

Os dinossauros de pescoço longo, como o titanossauro, são os maiores animais terrestres conhecidos. Alguns cresceram até o tamanho das baleias modernas. Seus fósseis, que incluem 40 espécies diferentes, foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, segundo apurou a ABC News.