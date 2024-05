Morte de Raisi não encerra repressão em curso no Irã - Com leis misóginas e execuções em massa, presidente Ebrahim Raisi teve papel central na implementação do sistema brutal dos aiatolás. Seu legado se mantém: até mesmo o funeral é pretexto para intimidações e prisões."Ele morreu a serviço de seu país, como um mártir", declarou o líder religioso e político do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em memória do presidente Ebrahim Raisi. Sua morte, na queda de um helicóptero, em 19 de maio de 2024, juntamente com seu ministro do Exterior, Hussein Amirabdollahian e seis outros tripulantes, veio um ano antes do fim de seu primeiro mandato.

A mídia estatal divulgou fotos e vídeos do funeral, com o fim de mostrar quão querido era o chefe de Estado de 63 anos. Segundo a TV nacional, milhões acorreram à capital Teerã para a cerimônia.

"Num país em que não há urnas de verdade para eleições livres, vocês são obrigados a buscar legitimidade com multidões ao pé de caixões", comentou na plataforma X o jornalista iraniano Javad Akbarin, que vive exilado em Paris, enfatizando que o direito de reunião nas ruas não é garantido para todos os cidadãos.