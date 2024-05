Brasileiro dirige único teatro negro na Alemanha

"O histórico dessa casa é um histórico de muita conquista", comenta Wagner. "Às vezes acontece de a gente ter muitos projetos financiados. E tem vezes que não temos dinheiro, e aí, a gente tem que se virar."

De Belo Horizonte a Berlim

Foi esse talento de saber "se virar" que trouxe Wagner para o teatro e de Belo Horizonte para Berlim, nos anos 1990. O mineiro começou a fazer teatro e dançar balé com 12 anos de idade. Aos 20 anos, já dirigia o Núcleo de Estudos Teatrais, uma escola de teatro livre em Belo Horizonte. Em função desse trabalho, Wagner ganhou uma bolsa para estudar alemão no Instituto Goethe.

Ainda na ditadura militar, Wagner percebeu que, para ele, o teatro é político. "O teatro me trouxe a consciência política e a consciência de existência enquanto homem negro na sociedade brasileira", afirma.

Seu processo de politização começou com o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, cuja obra aspira à transformação social e à igualdade através do teatro. Foi por causa dele que Wagner viajou à Alemanha pela primeira vez, em 1991, com uma bolsa do Instituto Goethe. "Eu vim para a Alemanha para conhecer Brecht", conta.

Teatro pós-migrante