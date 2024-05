Para além da política: casal Macron em visita à Alemanha

Quando Macron lê a pergunta de um cidadão sobre se a parceria binacional ainda é importante. Scholz responde, em francês: "Olá, caros amigos. Eu confirmo: vida longa à amizade franco-alemã!" E Macron replica, em alemão: "Obrigado, Olaf, eu concordo totalmente com você."

Mas: e a amizade entre os dois povos, para além do turismo, cerveja e vinho tinto? Ringel cita uma pesquisa realizada em março pelo instituto Infratest: "A aprovação, entre os alemães, da França como parceira diplomática continua alta: mais de 80%, muito acima de outros parceiros. Isso também se vê, espelhado, na França."

Entretanto o interesse pelo idioma do país vizinho vem decaindo de ambos os lados do rio Reno. Consta que o ex-presidente Valéry Giscard d'Estaing teria comentado, certa vez, com resignação: "On s'arrange avec l'anglais" (A gente se arranja com o inglês.

O inglês como língua franca é uma coisa, admite Ringel. Mas o declínio no estudo das línguas poder significar uma normalização das relações: "As pessoas se respeitam entre si, mas o outro se tornou tão familiar, que elas se esforçam um pouco menos."

De qualquer modo, o diretor do Instituto Franco-Alemão não está especialmente preocupado com o estado do intercâmbio entre os jovens das duas nacionalidades: "Não são só intercâmbios escolares: há também oportunidades de estágios, por exemplo no Serviço Voluntário Francês. Há muitas chances, e elas são muito populares."

Autor: Christoph Hasselbach