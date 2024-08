Rússia declara estado de emergência após Ucrânia avançar sobre seu território - Medida afeta região fronteiriça de Kursk, onde milhares teriam sido evacuados. Tropas de Moscou estariam tentando conter incursão. "Provocação em larga escala", reage Putin.A Rússia afirmou nesta quarta-feira (07/08) estar lutando contra tropas ucranianas que chegaram a Kursk no dia anterior. A região russa está sob estado de emergência e com medidas de segurança reforçadas no entorno de uma planta nuclear.

"Para eliminar as consequências da chegada das forças inimigas à região, decidi introduzir um estado de emergência na região de Kursk começando em 7 de agosto", declarou à noite o governador em exercício, Alexei Smirnov.

O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, informou ao presidente Vladimir Putin por videoconferência que "uma unidade das Forças Armadas ucranianas com até mil homens se lançou em uma ofensiva" à região na manhã de terça-feira.