Primeiro apoiador de Trump a invadir o Capitólio recebe pena de prisão - Mais de quatro anos após invasão, Michael Sparks foi condenado a quatro anos e cinco meses de prisão, além de uma multa de 2 mil dólares. Antes de saber a sentença, homem disse ainda crer que eleição 2020 foi fraudada.Um homem do estado americano do Kentucky, que foi o primeiro manifestante a invadir o Capitólio dos EUA durante o ataque por apoiadores do ex-presidente Donald Trump em 2021, foi condenado nesta terça-feira (27/08) a mais de quatro anos de prisão.

Um policial que tentou conter Michael Sparks com gás pimenta o descreveu como um dos incentivadores da insurreição que ocorreu em 6 de janeiro de 2021.

A sessão do Congresso americano para certificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden foi interrompida menos de um minuto depois de Sparks ter invadido o edifício através de uma janela quebrada.