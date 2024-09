Munique: passado nazista lado a lado com a vida judaica - O Centro de Documentação do Nacional-Socialismo fica no coração do que antes já foi um dos principais bastiões do nazismo. A poucos metros dali, o judaísmo vive um renascimento na Alemanha.Fica no coração de uma Munique que já foi nazista. O Centro de Documentação do Nacional-Socialismo na capital da Baviera, em cujo bairro foram disparados tiros nesta quinta-feira (05/09), é um lembrete de anos e décadas sombrias. A capital bávara está mais intimamente associada à ascensão do nazismo que qualquer outra cidade alemã. O primeiro campo de concentração alemão, Dachau, estava localizado nas portas da cidade.

Munique foi a "capital do movimento" desde o início – foi aqui que Adolf Hitler cresceu com o movimento nazista até 1933. A cidade continuou sendo importante para o partido de Hitler até o fim da Alemanha nazista. O Centro de Documentação Nazista, inaugurado em 2015, fica no local exato onde ficava a Casa Marrom, como era popularmente conhecido o palácio na rua Brienner Straße, número 34, onde, entre 1930 e 1945, esteve a sede em Munique do partido NSDAP de Hitler.

A Brienner Straße e a praça vizinha Königsplatz eram os pontos de encontro dos nazistas na cidade. Hitler se deixava festejar frequentemente em comícios na Königsplatz. Até hoje, é possível reconhecer na arquitetura a história sombria da capital da Baviera.