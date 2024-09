Ataque aéreo israelense mata líder do Hezbollah no Líbano - Exército israelense informou que bombardeios ao sul da capital Beirute mataram Sayyed Hassan Nasrallah e outros dirigentes do grupo extremista; ataques de Israel ao Líbano já mataram mais de 700 em uma semana.O Exército israelense anunciou neste sábado (28/09) a morte do chefe do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Segundo o porta-voz Avichay Adraee, ele foi vítima do bombardeio inimigo nos subúrbios ao sul de Beirute, no Líbano, na sexta-feira.

"Hassan Nasrallah está morto", declarou o porta-voz \do Exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, nas redes sociais, o que foi reiterado por outros membros da corporação.

Segundo as Forças Armadas israelenses, o Hezbollah tinha um plano de se infiltrar em comunidades israelenses, matar e raptar cidadãos, a exemplo do ataque feito pelo grupo extremista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.