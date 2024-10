Força da ONU no Líbano alerta contra incursão israelense - Unifil diz que qualquer travessia de Israel para o Líbano seria uma violação da "soberania" do país. Hezbollah tenta desmentir incursão, enquanto EUA manifestam apoio a Israel. Espanha e Turquia pedem fim de operação.A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), atuante no sul do Líbano, advertiu nesta terça-feira (01/10) que o anúncio israelense sobre o lançamento de incursões terrestres no país é um "desenvolvimento perigoso" na região e ferem a “soberania libanesa”.

A Unifil afirmou que militares israelenses a notificaram no dia anterior sobre sua "intenção de realizar incursões terrestres limitadas no Líbano”. A declaração não apontou se as forças israelenses foram realmente observadas cruzando a fronteira. As forças de manutenção da paz disseram estar em posição e que "têm planos de contingência prontos para serem ativados se absolutamente necessário".

"Qualquer passagem para o Líbano é uma violação da soberania libanesa e da integridade territorial, e uma violação da resolução 1701", disse a declaração, referindo-se à resolução da ONU de 2006 que pôs fim a uma guerra contundente de um mês entre Israel e o Hezbollah. "Pedimos a todos os atores que se afastem de tais atos de escalada, que só levarão a mais violência e mais derramamento de sangue", apela o texto.