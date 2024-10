Hamas reivindica autoria de atentado em Tel Aviv - Ataque terrorista deixou sete mortos no bairro de Jaffa pouco antes de o Irã lançar mísseis balísticos contra Israel. Hamas diz que os dois homens que executaram o atentado eram membros do grupo.O grupo radical islâmico Hamas reivindicou a autoria do ataque terrorista em Tel Aviv que deixou sete mortos e 17 feridos na noite de terça-feira (01/10). O ataque ocorreu momentos antes de oIrã lançar centenas de mísseis balísticos contra Israel, em mais um episódio da escalada de tensão entre os países da região.

Um atirador abriu fogo com um fuzil de assalto em uma avenida movimentada e em uma estação de trem no bairro de Jaffa, enquanto outro homem atacou pedrestres com uma faca. Segundo o Hamas, os dois eram membros do grupo e vieram da cidade palestina de Hebron, ocupada pelos israelenses, no sul da Cisjordânia.

As autoridades de Israel disseram que os dois agressores não tinham passagem pela polícia, embora um dos atiradores tenha sido acusado no passado de perturbação da paz em uma manifestação.