Israel intensifica ataques em Beirute e na fronteira com a Síria - Ao menos dez bombardeios sacudiram capital do Líbano. Ofensiva fecha vital ponto de travessia na fronteira sírio-libanesa. Aiatolá Khamenei diz em sermão que Israel é "inimigo comum" de todas as nações muçulmanas.Israel realizou uma série de bombardeios a supostos alvos do grupo xiita Hezbollah no sul de Beirute na madrugada de quinta para sexta-feira (04/10), além de cortar uma importante via de ligação na fronteira do Líbano com a Síria.

Os ataques aéreos ocorreram depois de as Forças Armadas de Israel alertarem a população das comunidades no sul do Líbano para que deixassem a região. A área atingida estava fora da zona neutra delineada pela ONU.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano relatou a ocorrência de mais de dez ataques aéreos consecutivos na região na noite de quinta-feira. Os militares israelenses não esclarecerem quais seriam os alvos alvejados.