Contratos temporários de trabalho em alta na Alemanha

Os índices mais baixos desse tipo de contrato estão na construção e na engenharia civil, com apenas 12,7%, tendência decrescente. Entre os auxiliares de médicos e de consultórios, em que os salários costumam ser, baixos, a proporção é menor ainda, apenas 11,6%.

Jovens em contratos temporários

A tendência é especialmente grande entre os jovens: 48,4% dos empregados abaixo dos 25 anos trabalham sob contrato temporário. Na faixa etária de 25 a 54 anos, eles são 35%. Já entre os 55 a 65 anos, a proporção é de pouco menos de um terço (32,3%).

A cidade com maior volume de trabalhadores temporários é Heidelberg, com 62,5%, que possui um grande hospital universitário. Em segundo lugar está Colônia (62,2%), onde se concentram empresas de mídia e de publicidade, seguida de Potsdam (59%), que se tornou um centro da indústria cinematográfica. As com menor número de funcionários em contratos limitados são Tirschenreuth (16,8%) e Coburg (19%), ambas na Baviera, e Neustadt an der Weinstrasse (17,5%), na Renânia-Palatinado.

"Muitos empregadores ainda acreditam que podem simplesmente experimentar os empregados sem obrigações. Assim, sobretudo os jovens atravessam fases problemáticas de incertezas no início de suas vidas profissionais, que podem moldar sua visão do mundo do trabalho por períodos mais prolongados", explica a diretora científica da WSI, Bettina Kohlrausch.

