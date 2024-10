X paga multa em conta certa e pede fim do bloqueio no Brasil - Com a transferência de R$ 28 milhões para a conta indicada no processo judicial. Rede social diz ter cumprido todas as exigências impostas pelo STF e pede novamente retorno imediato de suas funções no Brasil.A rede social X efetuou nesta segunda-feira (007/10) o pagamento das multas de R$ 28 milhões determinadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pelo descumprimento de ordens judiciais.

Suspensa desde 30 de agosto no Brasil, o X havia feito a transferência inicialmente para uma conta bancária que não era a indicada no processo judicial. Isso atrasou a análise do pedido de retorno da plataforma.

Além do pagamento da multa, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a empresa bloqueie nove perfis investigados por disseminação de desinformação e discurso de ódio, e a nomeação de um representante legal no país, o que já foi cumprido, segundo a plataforma.