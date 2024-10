Reforma da lei de adoção da Alemanha permitiria duas mães - Ministério alemão da Justiça elaborou proposta de lei que autoriza novas constelações adotivas, como casais em união estável e famílias com duas mães. Mas projeto não prevê adoção por dois homens.Arranjos familiares dos mais diversos fazem parte do cotidiano alemão. Mas a lei do país teima em ficar atrasada em relação à "realidade social", como definiu o ministro da Justiça, Marco Buschmann, membro do centrista Partido Liberal Democrático (FDP).

Com isso em vista, está nos planos do governo atualizar as leis sobre adoção e família. Buschmann encaminhou para membros do Judiciário nos estados um projeto de reforma, assim como convites para participarem de debates com o governo no fim de outubro.

Entre as mudanças propostas no texto, estão a possibilidade de parceiros em união estável adotarem juntos; que um membro de um casal oficialmente casado possa adotar individualmente; ou que uma criança possa ter duas mães em seu registro.