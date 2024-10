Por que Nietzsche é tão popular no Brasil

"Nietzsche é, acima de tudo, um provocador. Provoca o leitor a questionar o mundo. E a suspeitar de tudo: de suas crenças, preconceitos, convicções... Precisamos exercer nosso espírito crítico", exorta a filósofa. Em além do bem e do mal (1886), o autor compara a figura do filósofo a alguém que está em busca de um tesouro. "Dentro de uma caverna, há outra caverna. E, dentro da outra, uma terceira. E assim por diante. A busca nunca termina", ensina Marton.

"O que não me mata me faz mais forte"

No Brasil, Nietzsche deu origem a peças teatrais, livros e cursos. Marton é, inclusive, autora de um deles, Vida, obra e legado, disponível na Casa do Saber. Em 2001, o filósofo inspirou até o longa-metragem Dias de Nietzsche em Turim, do cineasta Júlio Bressane. Protagonizado por Fernando Eiras, ele retrata os nove meses em que o filósofo viveu na cidade italiana, entre abril de 1888 e janeiro de 1889. Nesse período, escreveu Crepúsculo dos Ídolos (1888), que traz um de seus aforismos mais famosos: "O que não me mata me faz mais forte".

"A obra de Nietzsche é sedutora. E, em geral, mais lida do que a de outros filósofos. Seus textos são curtos e contém alegorias e metáforas. Mas, é preciso ler Nietzsche como ele gostaria de ser lido: de maneira lenta, como se se estivesse ruminando. Caso contrário, pode não entender o que está lendo ou, então, perder o interesse pela leitura", alerta Saulo Krieger, doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e tradutor de Além do bem e do mal, Assim falou Zaratustra e Crepúsculo dos Ídolos, todos editados pela Edipro.

Por pouco, o historiador Marcelo Marques, de 22 anos, não desistiu de Crepúsculo dos Ídolos. Ganhou o livro de um amigo quando estava no ensino médio, começou a ler as primeiras páginas e... "Ué, mas, se o negócio está em português, por que não estou entendendo nada?", indagou-se. Em vez de guardar o livro numa gaveta qualquer, assistiu a vídeos no YouTube de Mario Sergio Cortella, Luiz Felipe Pondé e Clóvis de Barros Filho.

Em 2020, gravou um vídeo para seu canal no YouTube, o Audino Vilão, explicando conceitos como super-homem e eterno retorno. No lugar do jargão acadêmico, gírias da periferia. "Super-homem é o mano do corre, tá ligado? Vai pra cima e vence sem muleta", explica no vídeo de quase 13 minutos. Nietzsche: o famoso 'roba-brisa' ("estraga-prazer") já atingiu 463 mil visualizações. "Quando li Nietzsche pela primeira vez, não entendi nada. Dei muito murro em ponta de faca até entender", admite o youtuber.