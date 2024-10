Depoimento de filha levou Cupertino a demitir o advogado durante julgamento

Defensor tentou explicar que não poderia fazer nada a respeito do depoimento da filha. Isabela havia solicitado ao Tribunal que desse seu depoimento de forma remota antes do dia do julgamento. O pedido foi negado e a Justiça determinou que Cupertino saísse da sala quando ela fosse falar.

''Conversei com ele, mas não tinha jeito'', relatou o advogado. Momentos antes, o réu também se irritou com o fato de estar sendo filmado, acreditando que fossem câmeras da imprensa. Lopes, então, esclareceu que eram equipamentos do próprio Tribunal e que a filmagem fazia parte do protocolo.

Na chegada ao Fórum, o advogado havia pedido ao juiz que Cupertino usasse trajes civis e não fosse algemado. O magistrado acatou a solicitação, mas precisou voltar atrás com as mudanças de comportamento do réu, o que teria enfurecido ainda mais o homem.

Julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais, começou nesta quinta-feira (10), em São Paulo Imagem: Klaus Silva/TJSP

O crime

O ator Rafael Miguel e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator e filha de Cupertino, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.