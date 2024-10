La Niña está se tornando menos provável, diz departamento de meteorologia da Austrália

CANBERRA (Reuters) - A probabilidade de um evento climático La Niña nos próximos meses diminuiu, disse o departamento de meteorologia da Austrália nesta terça-feira, acrescentando que, caso o fenômeno ocorra, será fraco e de curta duração.

O desenvolvimento do La Niña e seu oposto, o El Niño, são de grande importância para a agricultura global, com o La Niña normalmente aumentando as chuvas no leste da Austrália, no sudeste da Ásia e na Índia e reduzindo as chuvas nas Américas.

"A chance de um evento La Niña se desenvolver nos próximos meses diminuiu", disse o Departamento Australiano de Meteorologia, em uma atualização quinzenal.