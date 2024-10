Com Nunes bem treinado, Boulos parece agressivo e pode ter piorado rejeição

Guilherme Boulos (PSOL) é desenvolto, hábil com as palavras, explorava bem o palco, olhava para a câmera, conversava direto com o telespectador e fez perguntas muito objetivas sobre a situação de vida do paulistano.

Nunes, no entanto, estava melhor preparado do que esperado. Animado com as pesquisas, mostrou mais fibra e mais ironia do que em outros debates.

Em determinado momento, quando o candidato do PSOL aproximou-se fisicamente do prefeito, ele bateu no ombro de Boulos e afirmou:

"Você não vai me intimidar. Eu vim da periferia do parque Santo Antônio, não tenho medo de nada, só de Deus", afirmou.

Em debates, a linguagem corporal conta muito. E o feitiço pode ter virado contra o feiticeiro.

Boulos pareceu agressivo e, provavelmente, pode ter aumentado sua rejeição, que já está em 58%, conforme o Datafolha.