"O livro nunca vai acabar"

Publicado em 1978, quando o Brasil vivia sob a ditadura militar, O Reizinho Mandão é uma história que mostra, dentro do universo infantil, os problemas do autoritarismo e da falta de democracia. É um dos maiores sucessos da autora, ao lado do best-seller Marcelo, Marmelo, Martelo, de 1976, sobre um menino que questiona os nomes das coisas — e resolve rebatizar tudo seguindo sua peculiar lógica.

Ao longo desses quase 50 anos de produção literária, Rocha acredita que as crianças "não mudaram tanto". "Nós é que mudamos o tratamento que damos às crianças", diz. Ela concedeu entrevista à DW ao lado da filha Mariana.

DW: São quase 50 anos e 200 livros publicados. Como consegue continuar falando tão bem com as crianças? A senhora não envelheceu?

Ruth Rocha: Olha, eu acho que a gente fala bem com a criança quando gosta de criança. Eu gosto de criança. Eu tive muita criança na minha vida. Eu tive irmãos mais jovens, depois eu tive sobrinhos, eu tive a minha filha, agora tem meus netos, que são já moços, mas foram crianças! E eu tenho um respeito com a criança. Eu tenho esperança nas crianças, acho que as crianças são a esperança do mundo, né? Então eu tenho boa-vontade, carinho com criança. E isso me ajuda muito.

Seus livros mais antigos ainda conseguem dialogar com as crianças de hoje em dia?

Ruth Rocha: Eu escrevi um livro que se chama Marcelo, Marmelo, Martelo. Ele é o livro mais vendido meu há 50 anos. Até hoje as crianças continuam gostando muito dele, então eu acho que elas não mudaram tanto. Nós é que mudamos o tratamento que damos às crianças. Não damos mais aquele tratamento autoritário, como se a criança não tivesse importância. Isso modificou muito as crianças. Por outro lado, elas têm os mesmos anseios, os mesmos problemas, as mesmas ideias, os mesmos medos, os mesmos desejos. Elas não são tão diferentes. Acho que elas continuam gostando dos livros.