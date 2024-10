Família Bolsonaro receberá R$ 271 mil mensais de recursos públicos em 2025

A partir do ano que vem, Bolsonaro e Michelle podem passar a receber R$ 46 mil mensais cada um. O presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, havia se comprometido a pagar ao casal Bolsonaro o mesmo salário de um deputado federal, que será reajustado para R$ 46 mil no próximo ano.

Pagamentos do PL para Bolsonaro e Michelle são feitos com dinheiro público. O partido usa recursos do Fundo Partidário para custear os salários.

Ex-presidente também recebe R$ 58 mil em duas aposentadorias públicas. Como capitão reformado do Exército tem direito a R$ 12 mil mensais. Como deputado federal, R$ 46 mil — valor previsto para 2025.

Salário e aposentadorias de Bolsonaro somam R$ 100 mil mensais. Juntando o valor recebido por Michelle do PL, os rendimentos públicos do casal chegam a R$ 142 mil.

Flavio e Eduardo recebem o teto da administração pública — R$ 46 mil cada, a partir de 2025. Esse é o valor que membros do Congresso Nacional terão direito a partir de fevereiro de 2025. O salário é o mesmo dos ministros do STF e do presidente da República. Flavio é senador pelo PL. Eduardo, deputado federal, também pelo PL.

Carlos Bolsonaro recebe R$ 25 mil como vereador no Rio de Janeiro. O segundo filho de Bolsonaro foi reeleito para seu sétimo mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio. Foi o mais votado da cidade, com mais de 130 mil votos.