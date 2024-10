Quem são os alvos da operação dos transplantes de órgãos com HIV?

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a primeira fase da "Operação Verum" na segunda-feira (14) para identificar os responsáveis pela emissão de laudos falsos, que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes.

Quem são os alvos da operação?

Um deles é o médico ginecologista Walter Vieira, 61. Ele é sócio e seria o responsável técnico do laboratório PCS Lab Saleme, que assinou um dos laudos com o falso negativo. O suspeito está preso.

Vieira era presidente do Comitê Gestor de Vigilância e Análise do Óbito Materno Infantil e Fetal do município de Nova Iguaçu (RJ), segundo a Folha de S. Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, o médico exercia o cargo de forma não remunerada e foi afastado na sexta-feira (11) após o caso.