Minas de guerra russas ameaçam segurança alimentar mundial - Subprodutos da guerra na Ucrânia, explosivos terrestres deixados pelas tropas russas em solo ucraniano prejudicam o "cesto de pão do mundo" e agravam escassez de grãos e óleos comestíveis no mercado internacional.O fato de a Ucrânia ter se transformado no país mais contaminado por minas terrestres desde a Segunda Guerra Mundial lança uma sombra sobre a segurança alimentar global. A conclusão consta de um estudo realizado pelo Tony Blair Institute for Global Change de Londres, em conjunto com o Ministério ucraniano da Economia.

Numa entrevista recente à Donbas Realii – emissora regional de notícias do Serviço Ucraniano da Rádio Europa Livre (RFE) –, um agricultor do país contou como teve que "arrancar as minas com as mãos nuas", e que havia "arriscado a vida" para eliminar os artefatos deixados pelos russos que ocuparam a área.

Mesmo após a retirada das tropas da Rússia de partes da Ucrânia, fazendeiros ainda enfrentam dificuldades, sendo obrigados a semear seus cereais e sementes oleaginosas em campos infestados de minas.