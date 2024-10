Brics critica "sanções ilegais" e convida 13 países para a aliança

O bloco ainda formalizou o convite a 13 países para aderirem sob uma nova categoria, a de Estados parceiros. Eles terão menos influência que os membros, mas podem participar mais ativamente das discussões da cúpula. São eles: Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Turquia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. A Venezuela foi barrada pelo Brasil. Os países ainda precisam aceitar o convite para entrar no grupo.

Críticas a Israel

Sobre o conflito no Oriente Médio, os representantes do Brics pediram que Israel pare de atacar funcionários da ONU, citando relatos de incidentes em que tropas israelenses dispararam e invadiram instalações da Força Interina das Nações Unidas localizada no Sul do Líbano (Unifil).

"Condenamos veementemente os ataques aos funcionários da ONU e as ameaças à sua segurança e pedimos a Israel que cesse imediatamente tais ações", disse o grupo.

Os líderes também enfatizaram que a "integridade territorial" do Líbano deve ser "preservada".

O grupo que assina a declaração tem entre seus membros o Irã, país financiador do grupo extremista Hezbollah, considerado uma organização terrorista por diversos países, e que tem trocado agressões com Israel. Também são Estados-membros do Brics: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita foi formalmente convidada mas ainda não completou seu processo de adesão.