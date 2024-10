Desastre de Mariana: governo assinará acordo com mineradoras - Anúncio vem dois dias depois do início de julgamento em Londres, no qual 620 mil pessoas, 46 municípios e 1,5 mil empresas afetadas por rompimento de barragem pedem indenização bilionária.Um acordo de reparação e compensação será assinado por autoridades federais e estaduais brasileiras com as mineradoras Vale, BHP e Samarco nesta sexta-feira (25/10), em Brasília, referente ao rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015. A informação foi divulgada pelo Planalto à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira (23/10).

O acordo será oficializado em uma cerimônia que deverá contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das 9h.

Na semana passada, as três empresas já haviam informado que o acordo deve chegar a um total de R$ 170 bilhões, com R$ 100 bilhões a serem pagos nos próximos 20 anos diretamente às autoridades públicas.