Djokovic anuncia que não vai disputar Masters 1000 de Paris-Bercy

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, anunciou em mensagem publicada no Instagram nesta quarta-feira (23) que não vai disputar o Masters 1000 de Paris-Bercy, que acontece de 28 de outubro a 3 de novembro.

"Infelizmente não jogarei o Masters 1000 de Paris-Bercy este ano. Peço desculpas a todos que esperavam me ver jogar lá", escreveu Djokovic.

Sete vezes campeão do torneio parisiense, a última delas no ano passado, o sérvio não explicou o motivo de sua ausência, mas afirmou que espera estar de volta no ano que vem.