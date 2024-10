Chacina de Novo Hamburgo expõe lacunas na avaliação de CACs

Essa última exigência existe desde o Estatuto do Desarmamento, de 2003. Mesmo após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro flexibilizar a obtenção do registro, o laudo psicológico se manteve como requisito mínimo para adquirir o armamento.

Em nota sobre a avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo publicada em 2019, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) afirmou que o psicólogo considera aspectos como "atenção, memória auditiva e visual, controle emocional, empatia, equilíbrio, maturidade e prudência" para emitir um laudo a um interessado e adquirir arma de fogo.

Pessoas com indicadores psicológicos como "explosividade, frustração, hostilidade, imprevisibilidade, instabilidade emocional e irritabilidade" são consideradas inaptas para obter o registro.

Especialistas ouvidos pela DW avaliam, porém, que há problemas no regramento e em sua implementação que facilitam a obtenção de um registro de CAC mesmo quando o interessado em comprar uma arma não tenha condição plena de saúde mental.

Eles elencam, por exemplo, o tempo de validade do documento, a forma de escolha do psicólogo e o modo como o teste é aplicado como os principais desafios. A capacidade de gestão do órgão responsável por acatar os pedidos também é fundamental no processo.

Armas do atirador estavam regulares