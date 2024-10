"Possibilitar o suicídio assistido é um ato de humanidade"

Esse direito não se aplica apenas a doenças terminais. A idade avançada acompanhada da perda de qualidade de vida também pode ser um critério suficiente para acessar o recurso.

Hoje o país conta com diversas organizações consolidadas que prestam esse apoio. Algumas dessas instituições atendem também estrangeiros, como foi o caso do escritor e compositor Antonio Cicero, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), que morreu nesta quarta-feira (23/10) por suicídio assistido na Suíça.

Organizações suíças também trabalham para promover o direito ao suicídio assistido em nível global. Uma delas é a Dignitas, fundada em 1998 e que opera com o lema "viver dignamente, morrer dignamente". Foi essa a organização que auxiliou o poeta Antonio Cicero.

O tema, no entanto, não é livre de controvérsias, e alguns políticos na Suíça já tentaram promover restrições ao que enxergam como "turismo suicida".

Diferentemente da eutanásia — proibida na Suíça — o suicídio assistido requer que o próprio paciente administre a medicação fornecida pela equipe médica, mantendo um controle mais direto sobre sua decisão. Os dois procedimentos são proibidos no Brasil.

Já na Suíça, apenas em 2023, 1.252 pessoas realizaram o suicídio assistido com o apoio da Exit -Deutsche Schweiz, com uma idade média de 80 anos. A organização sem fins lucrativos atende apenas pessoas com cidadania suíça ou residência no país e conta atualmente com mais de 160.000 membros.