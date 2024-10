Como um hospital de SP se tornou exemplo em transplante de órgãos

O rapaz teve morte encefálica após permanecer por quase uma semana internado depois de ser atropelado. Com a autorização da família, coração, fígado, rins e córneas foram doados. "Tivemos acompanhamento com psicóloga e todo suporte da equipe médica. Eles nos mantinham informados sobre tudo que estava acontecendo, sobre o tempo que demoraria para a retirada dos órgãos e sobre a liberação do corpo", acrescenta a irmã.

Acolhimento e sensibilização

O acolhimento de familiares e a sensibilização sobre o procedimento de doação de órgãos têm sido algumas das estratégias adotadas por profissionais do Hospital de Base, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para aumentar o número de famílias que autorizam a doação de órgãos.

A capacitação de enfermeiros, médicos e psicólogos da instituição com foco nessa abordagem humanizada começou em 2011 com a criação da Unidade de Transplantes de Órgãos e Tecidos do HB de Rio Preto e do departamento de Organização de Procura de Órgãos (OPO).

"É preciso entender as fases do luto e comunicar sobre o falecimento desse familiar com acolhimento. Para isso, os profissionais responsáveis por esse trabalho passam por treinamento para lidar com as famílias nessa fase crítica. Somente depois desse acolhimento é que falamos sobre a possibilidade da doação de órgãos", explica João Fernando Picollo, médico nefrologista e coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO).

Além da equipe do próprio hospital, o treinamento também é oferecido a profissionais de saúde de outros hospitais da região noroeste do estado de São Paulo. Isso porque, esses hospitais podem fazer esse primeiro acolhimento à família e também realizar a abordagem para a doação de córneas – que pode ser realizada em qualquer tipo de morte, não apenas na encefálica como nos demais órgãos.