Cuidam da horta e de 'vaquinhas de açúcar': curiosidades fascinantes das formigas

Originária da América do Sul, a formiga-argentina agora é encontrada por todo o mundo. Latty explica que muitas espécies invasivas formam supercolônias difíceis de exterminar, pois dispõem de milhares de rainhas e se reproduzem rapidamente. Esse poder as torna perigosas, já que danificam infraestrutura, atacam gado e colheitas, além de picarem seres humanos e invadirem suas casas.

Quando uma espécie invasiva se instala, pode expulsar as nativas e outros insetos, alterando a dinâmica dos ecossistemas. A Anoplolepis gracilipes, denominada formiga-louca-amarela, tomou conta da Ilha do Natal, na Austrália, e matou milhões dos icônicos caranguejos-vermelhos migradores, borrifando-os com ácido fórmico. Em consequência, a paisagem insular mudou, com vegetação brotando em áreas antes desbastadas pelos crustáceos.

O número de formigas classificadas como invasoras tem crescido devido à globalização e à intensificação do comércio. Mais de 500 espécies são encontradas fora de seu habitat nativo, sendo cerca de 20 consideradas especialmente invasivas, por terem impacto negativo no meio ambiente e na economia. Estima-se em 51 bilhões de dólares (R$ 291 bilhões) as perdas econômicas que causaram entre 1930 e 2021.

Formigas sob ameaça

A ação humana, causa de perda de biodiversidade por todo o planeta, também afeta as formigas, apesar de seus números astronômicos. Entre as ameaças potenciais estão a propagação de espécies invasivas, mudanças climáticas por ação humana e destruição de habitats.