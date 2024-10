Cidades do RS tentam se reerguer seis meses após enchente histórica - Gaúchos ainda lutam com as consequências da maior tragédia climática do estado. Mais de 1.800 pessoas continuam morando em abrigos.Vassoura em mãos, Lourdes Dullios, de 76 anos, varre as ruínas da sala de sua casa, em Cruzeiro do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Há quase seis meses esta tem sido a rotina diária da aposentada.

"No primeiro mês, eu não consegui fazer nada, não tinha nem força. Depois de um tempo, eu vim pra cá, achava uma panela, achava umas coisas", diz observando as poucas paredes de pé do imóvel onde morou por 25 anos. "Se eu fico em casa a tarde toda, eu começo a comer e comer, e à noite não durmo. Então eu venho aqui, limpar um pouco, e aí consigo dormir de noite", conta.

Reconstruir a casa não é uma opção para Dullios. A poucos metros do Rio Taquari, todo seu bairro foi condenado e interditado pela Defesa Civil, assim como o vizinho Passo de Estrela.