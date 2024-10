Produção de grãos do Brasil deve atingir 379 milhões de t em dez anos

Brasília, 30 - A produção brasileira de grãos deve atingir 378,953 milhões de toneladas nos próximos dez anos, crescimento de 27% em relação à safra 2023/24. As estimativas foram divulgadas em estudo anual da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).Pelas projeções da pasta, a área plantada com grãos deve aumentar 15,5% no período, para 92,2 milhões de hectares. Soja (25,1%), milho de inverno (24,9%), trigo (18,4%), arroz (+20,3%) e feijão (+38,1%) são as culturas que terão maior crescimento em área cultivada, estimou a pasta. Em nota, o ministério afirmou que o crescimento da área em menor proporção que o aumento da produção mostra que o avanço da produtividade impulsiona a produção brasileira de grãos. "É relevante considerar que parte importante do crescimento da área plantada será apoiada pelo Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, com linhas de crédito favorecidas para regeneração produtivas de superfícies, atualmente com baixa produtividade", disse o diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas do ministério, Silvio Farnese.A soja continuará como principal grão produzido no País, com estimativa de produção de 199,4 milhões de toneladas em 2033/2034, aumento de 52 milhões de toneladas. A produção de farelo de soja é estimada em 48,5 milhões de toneladas em dez anos, aumento de 8,36 milhões de toneladas.Para o milho, a projeção é de produção de 153,1 milhões de toneladas em 2033/2034, com crescimento de 32,3%, e aumento de 37,4 milhões de toneladas. O crescimento será puxado pela safra de inverno, segundo o ministério. O consumo interno foi estimado em 109,8 milhões de toneladas em 2033/2034, alta de 30,4%.O arroz também apresentará crescimento, estimado em 3,1 milhões de toneladas (ou 29%), para 13,7 milhões de toneladas, com consumo doméstico previsto em 10,8 milhões de toneladas. De trigo, o País deve produzir 11,397 milhões de toneladas em 2033/2034, avanço de 29,4% em dez anos.A produção de feijão tende a crescer 21% nos próximos dez anos, para 3,945 milhões de toneladas em 2033/2034, projeta a pasta. Quanto ao café, as estimativas apontam aumento de produção de 31,9%, atingindo 72,0 milhões de sacos, ou seja, 17,0 milhões de sacos mais.