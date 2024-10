SP: Incêndio atinge shopping no Brás e fumaça chega até Bom Retiro

Fumaça deixou a rua no escuro. A Barão de Ladário é um centro de comércio muito movimentado pela manhã no Brás.

Não há informação sobre vítimas. 17 viaturas estão no local, com cerca de 40 bombeiros. A Polícia Militar, Defesa Civil e o Samu também atendem a ocorrência.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou dois cruzamentos: da Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e da Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller. A empresa pede que motoristas evitem a região.

Imóvel tem alvará que atesta segurança contra incêndios. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros está vigente, segundo consulta feita pelo UOL.

AGORA! Incêndio de grandes proporções atinge o Brás em São Paulo. Oito viaturas do corpo de bombeiros estão no local. Não há informações de feridos pic.twitter.com/mGe3Gamzds -- Meio News (@portalmeionews) October 30, 2024

