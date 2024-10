PIB da Alemanha cresce e país consegue evitar recessão - Produto Interno Bruto da Alemanha dá sinal de vida e registra alta surpreendente no 3° trimestre, impulsionada pelos gastos do governo e pelo consumo privado. "É um raio de esperança", diz ministro da EconomiaO Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha registrou um crescimento surpreendente de 0,2% no terceiro trimestre do ano impulsionado pelos gastos do governo e pelo consumo privado, segundo dados do Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) do país, divulgados nesta quarta-feira (30/01).

Os novos números sugerem que a Alemanha deve evitar uma recessão e afastam temores de que a maior economia da Europa poderia se contrair pelo segundo trimestre consecutivo. Muitos analistas previam para este período uma queda de 0,1% no PIB.

O Destatis revisou a previsão do PIB do segundo trimestre para uma contração trimestre a trimestre de 0,1% para 0,3%. A economia alemã, porém, cresceu 0,2% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores.