Governo investiga TikTok por tratamento de dados de crianças - Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil avalia se plataforma coleta e trata dados de crianças e adolescentes de forma irregular e proíbe uso do aplicativo sem cadastro.A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) do Brasil instaurou nesta segunda-feira (04/11) um processo administrativo contra a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, para investigar "potenciais práticas de tratamento irregular de dados pessoais de crianças e adolescentes" pelo aplicativo.

A autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça quer que a empresa implemente medidas imediatas para proteger os dados de crianças e adolescentes e avalia impor sanções à plataforma.

O TikTok tem dez dias úteis para cumprir a determinação e continuar funcionando no Brasil sem violar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A principal demanda da ANPD é que o aplicativo desative um recurso chamado "feed sem cadastro", que permite o uso do serviço sem a criação de uma conta.