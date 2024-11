Alemanha celebra os 35 anos da queda do Muro de Berlim

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, por sua vez, discursou no Memorial do Muro de Berlim, assim como o presidente Steinmeier no sábado.

"Mantenha a liberdade no alto, pois sem liberdade nada mais importa", disse Wegner, ecoando o lema da exposição. "Liberdade e democracia nunca foram questões óbvias".

Wegner também fez alusão aos vários aniversários importantes da história alemã do século 20 que ocorreram em 9 de novembro, dizendo que a data é um dia fatídico" para a Alemanha, tanto em um sentido positivo quanto negativo.

O 9 de novembro alemão

A queda do Muro de Berlim não foi o único acontecimento que marcou a história alemã em 9 de novembro.

O calendário histórico alemão aponta ainda outros acontecimentos de suma importância para a história do país no 9 de novembro: em 1918, o social-democrata Philipp Scheidemann proclamou de uma varanda do Reichstag (Parlamento alemão), em Berlim, a primeira república do país, oficializando a queda da monarquia na esteira da derrota na Primeira Guerra Mundial.