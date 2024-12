Tales: Intimidação do GSI revela que plano era instaurar ditadura no Brasil

Esse conceito que o general Heleno coloca de que a pessoa estaria ameaçada de prisão caso obedecesse a ordens ilegais, inclusive do Supremo e da Justiça, significa o seguinte: vai caber ao todo poderoso Executivo, no caso aquela comissão provisória, decidir o que é legal e ilegal e prender quem cometer atos que ele considerar ilegal. Tales Faria, colunista do UOL

Tales vê semelhanças entre todo o processo revelado pelas investigações da PF e o roteiro do golpe militar de 1964.

Esse caso do GSI está levando o próprio Bolsonaro a tentar se afastar deles. Desconfio que só agora ele se deu conta de que eles fariam um conselho militar, uma junta provisória comandada pelo Heleno e tendo como secretário-executivo o general Braga Netto para exercer transitoriamente o poder no Brasil passando por cima do STF. Segundo eles, as Forças Armadas têm o poder moderador garantido pelo artigo 142, em uma leitura absolutamente equivocada.

Estávamos com uma ditadura para ser instaurada. Não era apenas desobedecer às urnas. É bem diferente. A primeira declaração do Braga Netto, quando foram levantados esses documentos, não foi negar, mas declarar que era leal ao presidente Bolsonaro. Ficou evidente que ali havia um golpe dentro do golpe. Foi exatamente o que ocorreu em 1964.

É isso o que está desenhado nessas ordens e nessa descoberta do material do Heleno, do Braga Netto e companhia limitada. Tales Faria, colunista do UOL

