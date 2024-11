Nos 80 anos de Ângela Diniz, feminicídio ainda assombra o Brasil - Morte da socialite mineira com quatro tiros à queima-roupa chocou o Brasil nos anos 1970 e mudou a legislação brasileira. Crime do qual ela foi vítima permanece em alta.A Praia dos Ossos é uma das 23 do balneário de Búzios, município a 160 quilômetros do Rio de Janeiro (RJ). Ganhou esse nome, reza a lenda, por causa das ossadas de baleias enterradas no local. Foi lá que, no dia 30 de dezembro de 1976, a socialite mineira Ângela Diniz, então com 32 anos, foi morta a tiros pelo namorado, o playboy paulista Raul Fernando do Amaral Street, o Doca, dez anos mais velho.

Os dois se conheceram em uma festa na casa de Doca em agosto daquele ano. Ângela estava desquitada do marido, o engenheiro Milton Vilas Boas, com quem teve três filhos, mas Doca ainda era casado com a milionária Adelita Scarpa. Dois meses depois, ele se separou da mulher e se mudou para o Rio, onde passou a viver no apartamento de Ângela, em Copacabana. No fim do ano, decidiram passar o Réveillon em Búzios.

"No dia do crime, eles brigaram e o Doca foi mandado embora. Ele não aceitou isso muito bem porque vivia às custas dela. Como ousava terminar com ele? Chegou a ir embora, mas voltou e atirou nela", relata Cristiana Vilas Boas, que tinha 12 anos quando a mãe morreu. O depoimento acima foi dado no dia 23 de agosto de 2024 durante um evento sobre feminicídio organizado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).