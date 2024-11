Trump sai vitorioso em todos os estados-chave da eleição - Projeção indica que republicano venceu no Arizona, último estado dos EUA com contagem ainda em aberto. Resultado completa quadro de vitórias sobre democrata Kamala Harris em todos os 7 estados cruciais da eleição.O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, também levou a melhor no "estado-pêndulo” (swing state) do Arizona e conquistou os 11 delegados que estavam em disputa nesse território, segundo projeções da emissora de televisão CNN e da agência de notícias Associated Press divulgadas na noite de sábado (09/11).

A projeção da Associated Press dá a vitória ao republicano por 52,6 pontos percentuais, neste sábado

Com essa projeção, Trump completa o quadro de vitórias em todos os sete estados- pêndulo da eleição presidencial – regiões que as pesquisas não apontavam um favorito claro antes da votação e que tinham o poder de decidir a eleição.