Deputados aprovam proibição de celular em escolas de SP - Assembleia Legislativa do estado aprovou por unanimidade medida que proíbe acesso a telas com internet para toda a educação básica, em todos os ambientes escolares, com exceções para fins didáticos e de acessibilidade.A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira (12/11), por unanimidade, projeto de lei que proíbe o uso de celulares por alunos em escolas públicas e privadas do estado.

A restrição vale do ensino infantil ao ensino médio, durante as aulas, recreios e intervalos. A medida agora segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas.

A proposta, da deputada estadual Marina Helou (Rede) e outros 40 parlamentares coautores, veta qualquer tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período de aulas.